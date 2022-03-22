В таких бойових умовах не може мовитися про евакуацію людей з міста. Про це заявив очільник Тростянця Юрій Бова.

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Молимося за життя кожного нашого військового та хлопців з ТРО. За умови вуличних боїв мова про "зелений коридор", доставку гуманітарних вантажів у Тростянець чи ремонт пошкоджених електроліній сьогодні не йде,

– сказав він.

Також мер просить людей переховуватись у підвалах, бо є небезпека.

"Треба це все жахіття витерпіти. Ми переможемо", – запевнив Бова.

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