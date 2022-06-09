На Востоке россияне продолжают нести потери
Поэтому в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" – все под контролем.
"Украинское сафари продолжается": ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев" на оккупированной Луганщине
Но сообщили, что за последние сутки уничтожили 32 российских кафиров, а также немало техники:
- 1 БМП (боевая машина пехоты);
- 3 АТТ (тяжелый артиллерийский гусеничный неплавающий тягач высокой проходимости);
- 1 БПЛА (беспилотник);
- 1 склад с боеприпасами.
Также сегодня украинские военные "зажгли" базу ППК "Вагнер". Вражеская база расположена в городе Кадиевка Луганской области, который россияне нагло оккупировали в 2014 году.
Военные даже опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видны охваченное огнем помещение и густой черный дым.
Смотрите видео, как горит база ПВК "Вагнер":
В общем потери врага колоссальные
Потери русской армии на войне в Украине – колоссальные. За сутки 8 июня наши военные ликвидировали 200 путинских солдат , 5 танков, 9 боевых бронированных машин, 8 артиллерийских систем, 3 дрона, а также 15 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
За более чем 3 месяца полномасштабной войны украинские воины фактически уничтожили целую враждебную бригаду . Речь об личном составе 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, понесшего существенные потери.
Актуально о ситуации на Востоке
- В Славянском направлении враг активных боевых действий не проводил. В то же время, пытается закрепиться на уже занятых рубежах.
- Основные усилия при этом российские кафиры сосредоточили на пополнении запасов и перегруппировке подразделений. Впрочем, вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения на этом отрезке фронта продолжаются непрерывно.
- На Северодонецком направлении мотострелковые подразделения захватчиков при поддержке артиллерии вели штурмовые действия. Впрочем, успеха не имеют, бои продолжаются.
- В то же время кафиры имеют частичный успех в направлениях на Камышевахе и Роты Донецкой области.
- Россияне нанесли ракетный удар в Краматорском районе на Бахмутском направлении , а также проводили воздушную разведку с помощью БПЛА. Вражеские беспилотники летали и над Покровском.