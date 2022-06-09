На Сході росіяни продовжують зазнавати втрат

Тож, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" – усе під контролем.

До теми "Українське сафарі триває": ЗСУ знищили базу "вагнерівців" на окупованій Луганщині

Та повідомили, що впродовж останньої доби знищили 32 російських окупантів, а також чимало техніки:

  • 1 БМП (бойова машина піхоти);
  • 3 АТТ (важкий артилерійський гусеничний неплаваючий тягач високої прохідності);
  • 1 БПЛА (безпілотник);
  • 1 склад з боєприпасами.

Також сьогодні українські військові "запалили" базу ПВК "Вагнер". Ворожа база розташована в місті Кадіївка Луганської області, яке росіяни нахабно окупували у 2014 році.

Військові навіть опублікували відео з місця події. На кадрах видно охоплене вогнем приміщення та густий чорний дим.

Дивіться відео, як палає база ПВК "Вагнер":

Загалом втрати ворога колосальні

Втрати російської армії на війні в Україні – колосальні. Лише за добу 8 червня наші військові ліквідували 200 путінських солдатів, 5 танків, 9 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 3 дрони, а також 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

За понад 3 місяці повномасштабної війни українські воїни фактично знищили цілу ворожу бригаду. Мова про особовий склад 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, який зазнав суттєвих втрат.

Актуально про ситуацію на Сході

  • На Слов'янському напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Водночас намагається закріпитись на уже зайнятих рубежах.
  • Основні зусилля при цьому російські окупанти зосередили на поповненні запасів та перегрупуванні підрозділів. Втім, ворожі артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення на цьому відтинку фронту тривають безупинно.
  • На Сєвєродонецькому напрямку мотострілецькі підрозділи загарбників, за підтримки артилерії, вели штурмові дії. Втім, успіху не мають, бої тривають.
  • Водночас окупанти мають частковий успіх у напрямках на Комишуваху та Роти на Донеччині.
  • Росіяни завдали ракетного удару в районі Краматорська на Бахмутському напрямку, а також проводили повітряну розвідку за допомогою БПЛА. Ворожі безпілотники літали і над Покровськом.

Не пропустіть – втрати ворога станом на 9 червня: дивіться відео