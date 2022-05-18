Наиболее активные и трудные боевые действия продолжаются на Востоке нашей страны. Там российские оккупанты продолжают свое подлое наступление, поэтому и ликвидированных врагов на этой территории больше всего.

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Уничтоженный личный состав и техника

Оперативно-тактическая группировка "Восход" сообщила, что в районе его ответственности украинские защитники продолжают сдерживать агрессора.

В частности, за 18 мая украинские воины отбили 7 атак российских оккупационных сил.

Потери врага составляют:

личного состава – до 220 человек;

танков – 2 единицы

БМП – 2 единицы;

БПЛА – 1 единица.

Кроме того, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины ежедневно отчитывается, сколько россиян уже обезвредили и сколько их техники. По последним таким данным оккупанты потеряли:

танков – 1235 единиц;

боевых бронированных машин – 3009 единиц;

артиллерийских систем – 586 единиц;

РСЗО – 199 единиц.

Что еще удалось уничтожить нашим войскам

В ликвидации живой силы врага и техники нашим военным нет равных. В этом они показывают очень высокое мастерство. Например, о сбитом российском военном самолете сообщали 18 мая в штабе 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Там указали, что вражеский самолет ликвидировал подразделение противовоздушной обороны.

Также наши защитники сражаются и с беспилотниками российских оккупантов. В командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщали, что украинские десантники и дальше продолжают уничтожать вражеские современные беспилотники. Подразделение противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожило 18 мая беспилотный летательный аппарат российских оккупантов "ZALA 421-08" из зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10".

Вооруженные Силы Украины уничтожили одного из лучших сибирских снайперов – Сергея Царькова. Он был командиром отделения стрелковой роты снайперов. Сам родом из Забайкальского края. Это еще раз доказывает, что мы ликвидируем не просто рядовых российских солдат, но и тех командиров-убийц, которыми Россия почему-то гордится. Кроме того, на нашей земле пало много генералов врага и командных офицеров в целом.

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