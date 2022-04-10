Украинские воины захватили несколько единиц боевой техники: красивые фото и видео разрушений
10 апреля 2022 , 17:10Читати новину українською
Источник:Сухопутные войска ВСУ
Украинские герои продолжают активную "охоту" на российских оккупантов. Враг и их техника подлежат немедленной ликвидации.
Воины ОМБр имени князя Владимира Мономаха показали, какой "горячий" прием устраивают для российских оккупантов. Правда, рассказать о нем вражеские солдаты не смогут.
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Уничтожение техники
Наши герои нанесли сокрушительный удар врагу, в результате которого были уничтожены танки, БМП и МТЛБ российских оккупантов.
Фото уничтоженной техники:
Смотрите видео, как наши герои "тепло" встречают оккупантов: