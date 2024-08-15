Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW). Они ссылаются на геолокационные кадры от 13 августа, как подтверждающие, что украинские силы действовали в восточной части Журавли Курской области и имеют продвижение.

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Украина контролирует Суджу, продвижение продолжается

Также отмечают, что украинские СМИ попали в Суджу – это свидетельствует о том, что Украина контролирует по крайней мере часть города и, возможно, его окрестности.

Геолокационные кадры от 14 августа свидетельствуют, что ВСУ действуют на северо-запад от Уланок. ВСУ недавно продвинулись в этом районе. Аналитики добавляют, что наши военные имели незначительный успех в западной части Камышного.

Также в ISW отметили, что 14 августа российские источники сообщили, что ВСУ начали действовать в районе Гири и Белицы.

Украинские войска действуют в пределах заявленной максималистами границы украинского наступления. Это указывает на то, что ВСУ также продолжают действовать ближе к международной границе в Курской области,

– отмечают аналитики.

Россияне роют траншеи

Также аналитики предположили, что боевые действия в Курской области создают ощутимое влияние на оборону, логистику и безопасность в России.

В частности, на спутниковых снимках Maxar видно выкопанные укрепления к юго-западу от Льгова вдоль трассы E38 Льгов-Рыльск-Глухов. Также снимки показали полевые укрепления возле трассы 38K-024 к югу от Льгова.

Эти новые укрепления, примерно в 17 километрах к северу от самой дальней заявленной границы украинского продвижения в Курской области, свидетельствует о том, что российские силы обеспокоены возможным продолжением и быстрым продвижением украинцев на север в Курской области,

– считают исследователи.

Подчеркивают, что россияне, очевидно, особенно обеспокоены главными магистралями и, вероятно, пытаются защитить важные наземные линии связи, чтобы помешать маневрам украинских сил, особенно вдоль маршрутов E38 и 38K.