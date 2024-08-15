Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Вони посилаються на геолокаційні кадри від 13 серпня, як підтверджують, що українські сили діяли у східній частині Журавлі Курської області і мають просування.

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Україна контролює Суджу, просування триває

Також зазначають, що українські ЗМІ потрапили у Суджу – це свідчить про те, що Україна контролює принаймні частину міста та, можливо, його околиці.

Геолокаційні кадри від 14 серпня свідчать, що ЗСУ діють на північний захід від Уланок. ЗСУ нещодавно просунулися у цьому районі. Аналітики додають, що наші військові мали незначний успіх у західній частині Камишного.

Також у ISW зазначили, що 14 серпня російські джерела повідомили, що ЗСУ почали діяти в районі Гірі та Білиці.

Українські війська діють у межах заявленої максималістами межі українського наступу. Це вказує на те, що ЗСУ також продовжують діяти ближче до міжнародного кордону в Курській області,

– зазначають аналітики.

Росіяни риють траншеї

Також аналітики припустили, що бойові дії в Курській області створюють відчутний вплив на оборону, логістику та безпеку в Росії.

Зокрема, на супутникових знімках Maxar видно викопані укріплення на південний захід від Льгова вздовж траси E38 Льгов-Рильськ-Глухів. Також знімки показали польові укріплення біля траси 38K-024 на південь від Льгова.

Ці нові укріплення, приблизно за 17 кілометрів на північ від найдальшої заявленої межі українського просування в Курській області, свідчить про те, що російські сили стурбовані можливим продовженням і швидким просуванням українців на північ у Курській області,

– вважають дослідники.

Наголошують, що росіяни, очевидно, особливо стурбовані головними магістралями та, ймовірно, намагаються захистити важливі наземні лінії зв'язку, щоб перешкодити маневрам українських сил, особливо вздовж маршрутів E38 і 38K.