Об этом сообщила руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает 24 канал.

Важно Прямое попадание в авто: россияне нанесли удар, когда бригада чинила газоснабжение на Херсонщине

Она отметила, что наши планы реализуются. В то же время Гуменюк напомнила, что враг применил подобную тактику и во время нашего контрнаступления на Правобережье. Тогда враг тоже начал раньше времени отступать, словно "приглашая" наших бойцов.

Но стоит упомянуть об особенностях гибридной войны. Когда такие показательные ходы могут означать ловушки. Потому мы тщательно проверяем эту информацию. Но мы понимаем, что их направление движения было провозглашено еще в самом начале войны, на острове Змеиный,

– подчеркнула руководитель пресс-центра.

Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, что боев на левом берегу Днепра, по всей видимости, не будет. С помощью ствольной и реактивной артиллерии украинские бойцы будут методично изо дня в день наносить удары по позициям российских оккупантов. К тому же левобережье имеет больше открытого пространства, чем правый берег Днепра.

Россиян уменьшается на линии обороны левобережья Херсонщины. Они перестали контролировать Кинбурнскую косу. Однако есть ли там ВСУ – точно не известно.

Какая сейчас ситуация в Херсоне

Враг продолжает беспощадно обстреливать освобожденный город. С самого утра 15 декабря оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры в Корабельном районе города.

Однако в американском Институте изучения войны считают, что вскоре ВСУ уволят все правобережье Херсонщины. По мнению специалистов, в ближайшие дни украинские силы будут продвигаться по дорогам, которые расположены между Херсоном и Бериславом, непосредственно на западном берегу Днепра.