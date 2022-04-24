Об этом 24 апреля сказал внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, передает 24 канал. Он отметил, что группировка воздушных сил вместе с другими подразделениями сил обороны за предыдущие сутки уничтожили 17 воздушных целей.

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"Девять беспилотников, 3 самолета и 5 крылатых ракет", – сказал советник.

Отбили 12 атак

По словам Арестовича, на территории Донецкой области, где враг сосредотачивает основные усилия, за минувшие сутки отбили 12 атак российских оккупантов. Украинские военные уничтожили 4 танка, 15 единиц бронированной, 4 единицы автомобильной техники и 5 артиллерийских систем.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Итого победим!,

– в очередной раз напомнил Арестович.

Обратите внимание – полный брифинг Арестовича: смотрите видео