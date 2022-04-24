Про це 24 квітня сказав позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, передає 24 канал. Він зазначив, що угруповання повітряних сил разом з іншими підрозділами сил оборони за попередню добу знищили 17 повітряних цілей.
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"Дев'ять безпілотників, 3 літаки й 5 крилатих ракет", – сказав радник.
Відбили 12 атак
За словами Арестовича, на території Донецької області, де ворог зосереджує основні зусилля, за минулу добу відбити 12 атак російських окупантів. Українські військові знищили 4 танки, 15 одиниць броньованої, 4 одиниці автомобільної техніки й 5 артилерійських систем.
Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!,
– вкотре нагадав Арестович.
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