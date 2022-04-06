Украинские защитники ярко уничтожили российский танк на Луганском направлении: мощное видео

Вооруженные Силы Украины продолжают беспощадно бить российских оккупантов. Наши защитники уничтожили еще один танк противника.

Об этом сообщается на официальной странице в социальных сетях 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

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День 42. Луганское направление. Военнослужащие уничтожили вражеский танк,

– говорится в сообщении.

Кроме того, было обнародовано видео, на котором видно точное попадание и превращение танка российских оккупационных войск в металлолом.