Украинские защитники ярко уничтожили российский танк на Луганском направлении: мощное видео
6 апреля 2022 , 23:49Читати новину українською
Вооруженные Силы Украины продолжают беспощадно бить российских оккупантов. Наши защитники уничтожили еще один танк противника.
Об этом сообщается на официальной странице в социальных сетях 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.
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День 42. Луганское направление. Военнослужащие уничтожили вражеский танк,
– говорится в сообщении.
Кроме того, было обнародовано видео, на котором видно точное попадание и превращение танка российских оккупационных войск в металлолом.