Украинские защитники остановили наступление россиян по всем направлениям

Наши защитники 10 марта остановили наступление российских оккупантов по всем направлениям. У россиян нет успехов.

Так, орки безуспешно пытаются удержать занятые рубежи и позиции.

Важно Украинские защитники освободили село Мощун под Киевом и отбили атаку врага

В Генштабе предупредили, что враг с целью введения в заблуждение подразделений ВСУ начал помечать себя желтой лентой на рукаве. Однако для идентификации принадлежности к россиянам желтая лента также крепится на ногу. Надо быть внимательными.

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