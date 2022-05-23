Украинские защитники отбили атаку на Востоке: уничтожили оккупантов и их технику
Украинские защитники на Востоке продолжают сдерживать оккупационное нашествие и уничтожать ряды российских боевиков. Только за сутки бойцы ВСУ уничтожили 3 десятка оккупантов.
Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщила, что украинские защитники за 23 апреля отразили 1 атаку российских захватчиков. В результате ряды россиян поредели на 30 человек и несколько единиц техники.
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По данным группировки, россияне на Востоке потеряли за сутки:
- 30 человек личного состава;
- 1 танк;
- 2 боевые машины пехоты;
- 2 беспилотных летательных аппарата.
С каждым днем все большие потери у россиян
С начала полномасштабного российского вторжения с жизнью простились 29 200 кафиров. За сутки скамью "двухсотых" пополнили 150 вражеских военных.
Актуальные потери врага на 23 мая
- личного состава – 29 200 (+150) человек ликвидировано;
- танков – 1293 (+8) единицы;
- боевых бронированных машин – 3 166 (+25) единиц;
- артиллерийских систем – 604 (+5) единицы;
- РСЗО – 201 единица;
- средств ПВО – 93 единицы;
- самолетов – 204 единицы;
- вертолетов – 170 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 476 (+6) единиц;
- крылатых ракет – 110 (+3) единиц;
- кораблей и катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2206 (+12) единиц;
- специальной техники – 43 единицы.
Какая сейчас ситуация на фронте: коротко о горячих точках
Донецкое направление. В Генштабе сообщили, что россияне пытаются прорвать оборону наших военных. Их цель – выйти на границы Луганской области. Поэтому это направление – одно из самых горячих сейчас.
Северодонецкое направление. Кафиры пытаются захватить Северодонецк. И именно на это направление опрокидывают практически все свои усилия. Не обошлось также без желания взять штурмом район Тошковки к югу от Северодонецка и Лисичанска.
Бахмутский район . Бои велись в районе Александрополья. По нашим военным захватчики били из артиллерии. Но это им не очень помогло, ведь ВСУ отвергли врага. В то же время следует понимать, что кафиры продолжают попытки наступления на районы Липового и Триполья. Правда, и эти потуги не увенчаются успехом.
Авдеевское, Кураховское, Новопавловское и Запорожское направления. Боевые действия здесь ведутся, но уже с меньшей интенсивностью А все потому, что кафиры выбрали другую стратегию: закрепление на захваченных рубежах. И хотя сами военные активно в бой не рвутся, из авиации они атакуют Авдеевку, Новоселовку Вторую, Новомихайловку, а также Никольское.
Южнобужское направление. Он тоже не слишком выделяется активностью русских военных. В этом направлении они пытаются закрепиться на позициях, которые уже удалось захватить. Кроме того, кафиры активно проводят разведку и готовят по нашим военным из артиллерии и ствольного оружия.
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