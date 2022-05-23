Украинские защитники отбили атаку на Востоке: уничтожили оккупантов и их технику

Украинские защитники на Востоке продолжают сдерживать оккупационное нашествие и уничтожать ряды российских боевиков. Только за сутки бойцы ВСУ уничтожили 3 десятка оккупантов.

Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщила, что украинские защитники за 23 апреля отразили 1 атаку российских захватчиков. В результате ряды россиян поредели на 30 человек и несколько единиц техники.

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По данным группировки, россияне на Востоке потеряли за сутки:

30 человек личного состава;

1 танк;

2 боевые машины пехоты;

2 беспилотных летательных аппарата.

С каждым днем все большие потери у россиян

С начала полномасштабного российского вторжения с жизнью простились 29 200 кафиров. За сутки скамью "двухсотых" пополнили 150 вражеских военных.

Актуальные потери врага на 23 мая

личного состава – 29 200 (+150) человек ликвидировано;

танков – 1293 (+8) единицы;

боевых бронированных машин – 3 166 (+25) единиц;

артиллерийских систем – 604 (+5) единицы;

РСЗО – 201 единица;

средств ПВО – 93 единицы;

самолетов – 204 единицы;

вертолетов – 170 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 476 (+6) единиц;

крылатых ракет – 110 (+3) единиц;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2206 (+12) единиц;

специальной техники – 43 единицы.

Какая сейчас ситуация на фронте: коротко о горячих точках

Донецкое направление. В Генштабе сообщили, что россияне пытаются прорвать оборону наших военных. Их цель – выйти на границы Луганской области. Поэтому это направление – одно из самых горячих сейчас.

Северодонецкое направление. Кафиры пытаются захватить Северодонецк. И именно на это направление опрокидывают практически все свои усилия. Не обошлось также без желания взять штурмом район Тошковки к югу от Северодонецка и Лисичанска.

Бахмутский район . Бои велись в районе Александрополья. По нашим военным захватчики били из артиллерии. Но это им не очень помогло, ведь ВСУ отвергли врага. В то же время следует понимать, что кафиры продолжают попытки наступления на районы Липового и Триполья. Правда, и эти потуги не увенчаются успехом.

Авдеевское, Кураховское, Новопавловское и Запорожское направления. Боевые действия здесь ведутся, но уже с меньшей интенсивностью А все потому, что кафиры выбрали другую стратегию: закрепление на захваченных рубежах. И хотя сами военные активно в бой не рвутся, из авиации они атакуют Авдеевку, Новоселовку Вторую, Новомихайловку, а также Никольское.

Южнобужское направление. Он тоже не слишком выделяется активностью русских военных. В этом направлении они пытаются закрепиться на позициях, которые уже удалось захватить. Кроме того, кафиры активно проводят разведку и готовят по нашим военным из артиллерии и ствольного оружия.

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