Соответствующее видео распространили бойцы 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода. Добавим, что на кадрах зафиксировано отражение штурма врага, а также управление боем от первого лица.

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Оккупанты пытались штурмовать позиции наших защитников

В 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода рассказали, что на днях российские захватчики предприняли попытку штурма одной из их позиций. Так, после артподготовки, две группы противника выдвинулись вперед, но вовремя были замечены операторами БпЛА.

В бригаде отметили, что врагу удалось обойти удары нашей артиллерии и приблизиться к позиции. Однако как только первый оккупант попал в поле зрения их пехоты его сразу ликвидировали.

"Его ("двухсотого" оккупанта – 24 Канал) "коллеги" решили не испытывать судьбу и сразу начали отходить, пытаясь перегруппироваться, впрочем дроны и пехота занулили их планы", – сообщили в 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

Там отметили, что в отличие от обычных подразделений эти захватчики были неплохо экипированы и подготовлены. Противник думал, что сможет сделать все быстро, однако благодаря слаженным действиям пехоты, артиллерии и операторов БпЛА замысел воинов российской армии буквально развалился с самого начала.

Пятеро оккупантов были уничтожены, нескольких ранены. Продолжаем работать, приближаем победу,

– подытожили в бригаде.

Отражение вражеского штурма: смотрите видео

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