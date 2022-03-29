Украинские защитники показали "способы распаковки" российского танка
29 марта 2022 , 12:25Читати новину українською
Источник:Оперативное командование "Запад"
Вооруженные Силы Украины показали, как следует ликвидировать российские танки. Предоставили условную инструкцию.
В "распаковке" могут участвовать Стугна, Корсар, Javelin и Nlaw. Инструкцию привели на примере танка Т-80.
Важно Гуманитарные коридоры на 29 марта и старт переговоров в Стамбуле: основное за 34 день войны
Следуйте инструкциям и мы победим,
– подчеркнули военные.
Распаковка танка / Фото оперативное командование "Запад"
Интересно – Потери врага по состоянию на 29 марта: