Украинские защитники показали "способы распаковки" российского танка

Вооруженные Силы Украины показали, как следует ликвидировать российские танки. Предоставили условную инструкцию.

В "распаковке" могут участвовать Стугна, Корсар, Javelin и Nlaw. Инструкцию привели на примере танка Т-80.

Важно Гуманитарные коридоры на 29 марта и старт переговоров в Стамбуле: основное за 34 день войны

Следуйте инструкциям и мы победим,

– подчеркнули военные.



Распаковка танка / Фото оперативное командование "Запад"

Интересно – Потери врага по состоянию на 29 марта: