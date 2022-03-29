Украинские защитники показали "способы распаковки" российского танка

29 марта 2022 , 12:25
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Источник:

Оперативное командование "Запад"

Вооруженные Силы Украины показали, как следует ликвидировать российские танки. Предоставили условную инструкцию.

В "распаковке" могут участвовать Стугна, Корсар, Javelin и Nlaw. Инструкцию привели на примере танка Т-80.

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Следуйте инструкциям и мы победим,
– подчеркнули военные.


Распаковка танка / Фото оперативное командование "Запад"

Интересно – Потери врага по состоянию на 29 марта:

 

Автор: Ольга Музика