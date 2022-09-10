В ОК "Юг" обновили информацию по состоянию на 12.00 10 сентября. Герои ВСУ уже 199 дней героически обороняют родную землю от русских оккупантов.

Заметьте ВСУ в окрестностях Лисичанска, – Гайдай

Подтверждено попадание в 2 района сосредоточения живой силы и техники, уничтожено 5 оккупантов и гаубицу "Мста-Б",

– говорится в сообщении.

Росси йские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Украины. В частности, враг в ночь на 10 сентября атаковал зенитно-ракетными системами С-300 Николаев и Николаевский район. Также враг бил по Никопольскому району.

Примите во внимание! Украинцы предупреждают, что нельзя игнорировать оповещение воздушной тревоги. В Черном море – маневрируют 11 кораблей и катеров вражеского флота. В частности, 2 – надводных ракетоносителя "Калибров".

Общие потери врага

По состоянию на 10 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что удалось ликвидировать 52 250 захватчиков. Кроме того, уничтожить удалось:

боевых бронированных машин – 4584 единиц (+9);

артиллерийских систем – 1259 единиц (+22);

РСЗО – 311 единиц (+5);

средств ПВО – 162 единицы (+3);

самолетов – 239 единиц;

вертолетов – 212 единиц (+1);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 898 единиц (+10);

крылатых ракет – 215 единиц (+1);

кораблей и катеров – 215 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3426 единиц (+27);

специальной техники – 116 единиц (+2).

Заметьте – россияне панически бегут в сгоревшей технике: смотрите видео