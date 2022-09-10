В ОК "Південь" оновили інформацію станом на 12:00 10 вересня. Герої ЗСУ вже 199 днів героїчно обороняють рідну землю від російських окупантів.

Зауважте ЗСУ на околицях Лисичанська, – Гайдай

Підтверджено влучання у 2 райони зосередження живої сили і техніки, знищено 5 окупантів та гаубицю "Мста-Б",

– мовиться у повідомленні.

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Зокрема, ворог у ніч на 10 вересня атакував зенітно-ракетними системами С-300 Миколаїв та Миколаївський район. Також ворог гатив по Нікопольському районі.

Зауважте! Українців попереджують, що не можна ігнорувати сповіщення повітряної тривоги. У Чорному морі – маневрують 11 кораблів та катерів ворожого флоту. Зокрема, 2 – надводних ракетоносії "Калібрів".

Загальні втрати ворога

Станом на 10 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що вдалося ліквідувати 52 250 загарбників. Окрім того, знищити вдалося:

бойових броньованих машин – 4584 одиниць (+9);

артилерійських систем – 1259 одиниць (+22);

РСЗВ – 311 одиниць (+5);

засобів ППО – 162 одиниці (+3);

літаків – 239 одиниць;

гелікоптерів – 212 одиниць (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 898 одиниць (+10);

крилатих ракет – 215 одиниць (+1);

кораблів та катерів – 215 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3426 одиниць (+27);

спеціальної техніки – 116 одиниць (+2).

Зауважте – росіяни панічно тікають у згорілій техніці: дивіться відео