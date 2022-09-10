В ОК "Південь" оновили інформацію станом на 12:00 10 вересня. Герої ЗСУ вже 199 днів героїчно обороняють рідну землю від російських окупантів.
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Підтверджено влучання у 2 райони зосередження живої сили і техніки, знищено 5 окупантів та гаубицю "Мста-Б",
– мовиться у повідомленні.
Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Зокрема, ворог у ніч на 10 вересня атакував зенітно-ракетними системами С-300 Миколаїв та Миколаївський район. Також ворог гатив по Нікопольському районі.
Загальні втрати ворога
Станом на 10 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що вдалося ліквідувати 52 250 загарбників. Окрім того, знищити вдалося:
- бойових броньованих машин – 4584 одиниць (+9);
- артилерійських систем – 1259 одиниць (+22);
- РСЗВ – 311 одиниць (+5);
- засобів ППО – 162 одиниці (+3);
- літаків – 239 одиниць;
- гелікоптерів – 212 одиниць (+1);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 898 одиниць (+10);
- крилатих ракет – 215 одиниць (+1);
- кораблів та катерів – 215 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3426 одиниць (+27);
- спеціальної техніки – 116 одиниць (+2).
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