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Украинские защитники поздравили своих мам: трогательное видео

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Украинские военные поздравили с Днем матери
Украинские военные поздравили с Днем матери / Колаж 24 канала

В День матери украинские защитники на Востоке, где до сих пор продолжается война с российским оккупантом, решили поздравить своих мам.

Подробнее про День матери и поздравление военных – смотрите далее в материале 24 канала.

К теме "Мама – начало каждого из нас": как украинские политики поздравляют родных с Днем матери

День матери в Украине празднуют в каждое второе воскресенье мая. Свое начало праздник берет еще из США. Идея возникла у пацифистов – как день единства матерей в борьбе за мир – однако не прижилась. И уже после Первой мировой войны праздник распространился именно как День матери и стал общеевропейским.

Лишь в 1999 году, согласно Указу Президента, День матери начали отмечать на официальном уровне и в Украине.

В этот день украинские военные, которые защищают независимость страны от российского агрессора, также поздравили своих мам.

Смотрите видеопоздравление от украинских защитников:

 

Автор: Екатерина Козачинская
Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Война на Донбассе День матери
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