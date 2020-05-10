Украинские защитники поздравили своих мам: трогательное видео

В День матери украинские защитники на Востоке, где до сих пор продолжается война с российским оккупантом, решили поздравить своих мам.

Подробнее про День матери и поздравление военных – смотрите далее в материале 24 канала.

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День матери в Украине празднуют в каждое второе воскресенье мая. Свое начало праздник берет еще из США. Идея возникла у пацифистов – как день единства матерей в борьбе за мир – однако не прижилась. И уже после Первой мировой войны праздник распространился именно как День матери и стал общеевропейским.

Лишь в 1999 году, согласно Указу Президента, День матери начали отмечать на официальном уровне и в Украине.

В этот день украинские военные, которые защищают независимость страны от российского агрессора, также поздравили своих мам.

Смотрите видеопоздравление от украинских защитников: