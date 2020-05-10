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Українські захисники привітали своїх мам: зворушливе відео

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Українські військові привітали з Днем матері
Українські військові привітали з Днем матері / Колаж 24 каналу

У День матері українські захисники на Сході, де досі триває війна з російським окупантом, вирішили привітати своїх мам.

Детальніше про День матері та привітання військових – дивіться далі у матеріалі 24 каналу.

До теми "Мама – початок кожного з нас": як українські політики вітають найрідніших із Днем матері

День матері в Україні святкують у кожну другу неділю травня. Свій початок свято бере ще з США. Ідея виникла у пацифістів – як день єдності матерів у боротьбі за мир – однак не прижилася. І вже після Першої світової війни свято поширилось саме як День матері і стало загальноєвропейським.

Лише у 1999 році, згідно з Указом Президента, День матері почали відзначати на офіційному рівні і в Україні. 

У цей день українські військові, які захищають незалежність країни від російського агресора, також привітали своїх матусь.

Дивіться відеопривітання від українських захисників:

 

Автор: Катерина Козачинська
Теги: Новини України Збройні сили України Війна на Донбасі День матері
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