Українські захисники привітали своїх мам: зворушливе відео
У День матері українські захисники на Сході, де досі триває війна з російським окупантом, вирішили привітати своїх мам.
Детальніше про День матері та привітання військових – дивіться далі у матеріалі 24 каналу.
До теми "Мама – початок кожного з нас": як українські політики вітають найрідніших із Днем матері
День матері в Україні святкують у кожну другу неділю травня. Свій початок свято бере ще з США. Ідея виникла у пацифістів – як день єдності матерів у боротьбі за мир – однак не прижилася. І вже після Першої світової війни свято поширилось саме як День матері і стало загальноєвропейським.
Лише у 1999 році, згідно з Указом Президента, День матері почали відзначати на офіційному рівні і в Україні.
У цей день українські військові, які захищають незалежність країни від російського агресора, також привітали своїх матусь.
Дивіться відеопривітання від українських захисників:
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