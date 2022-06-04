Донбасс остается полем ожесточенного сражения украинских героев с российскими оккупантами. Враг бросает на штурм большие силы и практически не прекращает обстрелы мирных городов.

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Уничтожение вражеского вертолета

В оперативном командовании "Север" сообщили об успешном уничтожении вражеского вертолета в небе Донбасса. Один меткий выстрел – и потери российских оккупантов в небе выросли.

Уничтожение российского вертолета: видео

Новости с фронта: коротко о главном