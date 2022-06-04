Донбас залишається полем запеклої битви українських героїв з російськими окупантами. Ворог кидає на штурм великі сили та практично не припиняє обстрілів мирних міст.
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Знищення ворожого гелікоптера
В оперативному командуванні "Північ" повідомили про успішне знищення ворожого гелікоптера у небі Донбасу. Один влучний постріл – втрати російських окупантів у небі зросли.
Знищення російського гелікоптера: відео
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