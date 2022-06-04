Однією з країн та дипломатів, які відстоювали та підтримували обмеження для Росії, є Польща. Заступник глави польського Міністерства закордонних справ Павло Яблонський заявив, що робота над сьомим пакетом санкцій вже почалася.

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Санкції мають бути ще жорсткішими. Зокрема, в контексті газу, який Росія ще може продавати, в контексті відключення всіх російських банків від системи SWIFT. В основному це "Газпромбанк". Його Росія використовує в цій галузі,

– пояснив Яблонський.

За його словами, треба не лише впроваджувати формальні санкції. Є також висока необхідність конфіскувати, а не просто заморозити, російські активи в Європі. Яблонський запевнив, що робота над цим питанням триває.

Санкції проти Росії

Країна-агресорка стала вже рекордсменкою у світі за санкційними обмеженнями. Шостий пакет санкцій ЄС став чи не найбільш болючим, адже включає ембарго на нафту. Саме з цього Росія отримує гроші й може фінансувати війну та вбивства українців. Таким чином санкції Заходу торкнулися майже 9 з 10 компаній у Росії. Частина цих компаній була змушена повністю зупинити свою діяльність. Абсолютна більшість російських компаній повідомила про економічний спад.

Ще один варіант заробітку Росія має з продажу газу. Тому Україні необхідно припинити й це, щоб її економіка та платоспроможність впала ще швидше. Але канцлер Австрії Карл Негаммер заявляв, що газове ембарго у Європі поки навіть не готові обговорювати. За його словами, у сьомому пакеті санкцій проти Росії не буде газового ембарго. Він пояснював, що від нафти значно простіше відмовитися, тому що її можна замінити. З газом – все складніше. Схожу заяву робив і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Також президент Франції оголошував про нові санкції проти Росії, які входять до шостого пакету. Зокрема, вони стосуються 80 російських олігархів. Вони входять до 6 пакета санкцій. А до кінця 2022 року ЄС відмовиться від 92% російської нафти, що імпортується. Натомість підтримку української економіки Європа збільшить.

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