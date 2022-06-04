Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він наголосив, що мародерству російських окупантів немає меж.

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"Прямо зараз в акваторію Маріупольського порту зайшло друге судно під прапором Росії та швартується для навантаження металопрокату. Апетит приходить під час їжі. Мародери", – зазначив радник мера.

Що відомо про крадіжку металу

Російські військові почали вивозити український метал з порту Маріуполя. Журналісти отримали супутниковий знімок Planet Labs, на якому видно, що судно "RM-3" 28 травня зупинилось біля одного з причалів порту, де зазвичай завантажують метал.

Розслідувачам вдалось з'ясувати, що судно належить російській компанії "Река-Море" з місцем реєстрації у Ростові-на-Дону.

Одне з російських державних медіа повідомило, що на судно завантажують метал, який відправлять у Ростов-на-Дону нібито "за договором", який уклали ще до 24 лютого. Втім, директор державного підприємства "Маріупольський торговельний порт" Ігор Барський спростував ці заяви.

Ситуація у блокадному Маріуполі: останні новини

Російські загарбники продовжують чинити злочини у захопленому Маріуполі. Зокрема, окупанти почали зносити будинки навіть без розбору завалів. Вони нищать докази своїх воєнних злочинів, адже пошук загиблих в розтрощених будинках фактично скасували.

Росіяни відкрили у Маріуполі ще одну фільтраційну в'язницю, де утримують українців в нелюдських умовах. За словами Петра Андрющенка, окупанти знущаються з них, застосовують тортури та вбивають.

Окупанти вирішили посилили "фільтраційні заходи" у Маріуполі й забороняють виїзд з міста. Вони бояться бунту місцевих мешканців.

Російські військові влаштовують сміттєзвалища безпосередньо у дворах багатоповерхівок Маріуполя. Через це вже найближчим часом у місті може спалахнути епідемія.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що росіяни залучили бойовиків, аби ті розвозили людям воду. Однак в обмін на неї окупанти вимагають, аби маріупольці йшли працювати, розбирати завали та допомагати ховати тіла.

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