Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он подчеркнул, что мародерству российских оккупантов нет предела.

Россия продолжает массово воровать металл из Мариуполя: Скабеева лжет, что его наоборот "привезли"

"Прямо сейчас в акваторию Мариупольского порта зашло второе судно под флагом России и швартуется для погрузки металлопроката. Аппетит приходит во время еды. Мародеры", - отметил советник мэра.

Что известно о воровстве металла

Российские военные начали вывозить украинский металл из порта Мариуполя. Журналисты получили спутниковый снимок Planet Labs, на котором видно, что судно "RM-3" 28 мая остановилось у одного из причалов порта, где обычно загружают металл.

Расследователям удалось выяснить, что судно принадлежит российской компании "Река-Море" с местом регистрации в Ростове-на-Дону.

Одно из российских государственных медиа сообщило, что на судно загружают металл, который отправят в Ростов-на-Дону якобы "по договору", заключенному еще до 24 февраля. Впрочем, директор государственного предприятия "Мариупольский торговый порт" Игорь Барский опроверг эти заявления.

Ситуация в блокадном Мариуполе: последние новости

Российские захватчики продолжают совершать преступления в захваченном Мариуполе. В частности, оккупанты начали сносить дома даже без разбора завалов. Они уничтожают доказательства своих военных преступлений, ведь поиск погибших в разбитых домах фактически был отменен.

Россияне открыли в Мариуполе еще одну фильтрационную тюрьму , где содержат украинцев в бесчеловечных условиях. По словам Петра Андрющенко, оккупанты издеваются над ними, применяют пытки и убивают.

Оккупанты решили усилить "фильтрационные мероприятия" в Мариуполе и запрещают выезд из города. Они боятся мятежа местных жителей.

Российские военные устраивают свалки непосредственно во дворах многоэтажек Мариуполя. Поэтому уже в ближайшее время в городе может вспыхнуть эпидемия.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил , что россияне привлекли боевиков, чтобы те развозили людям воду. Однако в обмен на нее оккупанты требуют, чтобы мариупольцы шли работать, разбирать завалы и помогать хоронить тела.

Андрющенко рассказал о ситуации в блокадном Мариуполе: смотрите видео