В этот раз украинские военные сбили российский разведывательно-ударный беспилотник "Форпост". Сделали это воины воздушного командования "Юг" в субботу, 4 июня.

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Вражеский беспилотник выполнял задачи воздушной разведки черноморского побережья. А после того, как его сбили – беспомощно упал в Черное море.

Тяжелее воздуха

Это уже не первый беспилотник, сбиваемый бойцами воздушного командования "Юг". Известно как минимум один случай, когда беспилотник "Форпост" сбили военные из подразделения воздушного командования "Юг". Это произошло 7 мая в Одесской области. Еще несколько дней до этого, 2 мая, воины зенитного ракетного подразделения Воздушных сил Вооруженных Сил Украины тоже ликвидировали беспилотник "Форпост" в Одесской области.

Сбитый беспилотник восполнит количество потерь русской армии в войне против Украины. Лишь самих беспилотников оперативно-тактически уровня россияне потеряли 540. Упавший в Черное море сбитый беспилотник "Форпост" к этому количеству не относится, ведь его сбили позже.

Следует отметить, что беспилотник "Форпост" является копией израильского БПЛА Searcher. В России его начали производить с 2012 года. И в 2014 году использовали в войне против Украины в Донбассе. Известно по меньшей мере 5 сбитых беспилотников Searcher и "Форпост" во время боевых действий в Украине до февраля 2022 года.

В 2019 году россияне представили еще одну версию беспилотника "Форпост-Р". Новая модель получила две точки подвески для малокалиберных управляемых боеприпасов КАБ-20. Таким образом, кроме чисто разведывательных миссий, беспилотник стал и ударным.

При этом беспилотник работает в комплексе, пишет Армия . Каждый комплекс составляют наземная станция управления и три беспилотника, при этом стоимость каждого – около 6 миллионов долларов.

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