Цього разу українські військові збили російський розвідувально-ударний безпілотник "Форпост". Зробили це воїни повітряного командування "Південь" у суботу, 4 червня.

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Ворожий безпілотник виконував завдання повітряної розвідки чорноморського узбережжя. А після того, як його збили – безпорадно впав у Чорне море.

Важчі за повітря

Це вже не перший безпілотник, який збивають бійці повітряного командування "Південь". Відомо про як мінімум один випадок, коли безпілотник "Форпост" збили військові з підрозділу повітряного командування "Південь". Це сталося 7 травня на Одещині. Ща декілька днів до цього, 2 травня, воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних сил Збройних Сил України теж ліквідували безпілотник "Форпост" на Одещині.

Збитий безпілотник поповнить кількість втрат російської армії у війні проти України. Лише самих безпілотників оперативно-тактично рівня росіяни втратили 540. Збитий безпілотник "Форпост", що впав у Чорне море, до цієї кількості не належить, адже його збили пізніше.

Варто відзначити, що безпілотник "Форпост" є копією ізраїльського БПЛА Searcher. В Росії його почали випускати з 2012 року. І в 2014 році використовували у війні проти України на Донбасі. Відомо про щонайменше 5 збитих безпілотників Searcher і "Форпост" під час бойових дій в Україні до лютого 2022 року.

У 2019 році росіяни представили ще одну версію безпілотника "Форпост-Р". Нова модель отримала дві точки підвіски для малокаліберних керованих боєприпасів КАБ-20. Таким чином, окрім суто розвідувальних місій, безпілотник став і ударним.

При цьому безпілотник працює в комплексі, пише АрміяInform. Кожен комплекс становлять наземна станція управління та три безпілотники, при цьому вартість кожного – близько 6 мільйонів доларів.

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