Украинские защитники уничтожили на Востоке около 50 оккупантов и их технику

Россияне продолжают проводить наступательные действия на Востоке Украины. ВСУ уверенно держат оборону, а счетчик потерь врага постоянно растет.

Идет 103-й день войны мужественного украинского народа и его армии с русскими оккупантами. Враг, несмотря на большие потери, не собирается отказываться от своих намерений и продолжает наступление на Украину.

Читайте также Оккупанты попали в жилой дом в Марьянском на Днепропетровщине: произошел пожар

Потери врага на Востоке