Украинские защитники уничтожили на Востоке около 50 оккупантов и их технику

6 июня 2022 , 21:08
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Источник:

Оперативно-тактическая группировка "Восток"

Россияне продолжают проводить наступательные действия на Востоке Украины. ВСУ уверенно держат оборону, а счетчик потерь врага постоянно растет.

Идет 103-й день войны мужественного украинского народа и его армии с русскими оккупантами. Враг, несмотря на большие потери, не собирается отказываться от своих намерений и продолжает наступление на Украину.

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Потери врага на Востоке

 

 

Автор: Ярослав Сиваківський