Украинские защитники уничтожили на Востоке около 50 оккупантов и их технику
6 июня 2022 , 21:08Читати новину українською
Россияне продолжают проводить наступательные действия на Востоке Украины. ВСУ уверенно держат оборону, а счетчик потерь врага постоянно растет.
Идет 103-й день войны мужественного украинского народа и его армии с русскими оккупантами. Враг, несмотря на большие потери, не собирается отказываться от своих намерений и продолжает наступление на Украину.
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Потери врага на Востоке