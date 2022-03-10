Украинские защитники защищают Харьков и Ахтырку, идет круговая оборона Мариуполя

Вооруженные силы Украины продолжают держать оборону Харькова и Ахтырки. Наступление русских воинственно сдерживают.

Об этом сообщили в Генштабе 10 марта. В частности, украинские военные сдерживают Россию в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционного районов.

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Защищают украинские города Харьков и Ахтырку. Основные усилия сосредотачиваются на недопущении продвижения противника в юго-восточном направлении. Продолжается круговая оборона города Мариуполя,

– сообщили в Генштабе.

Также наши военные продолжают прикрывать государственную границу с Беларусью.

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