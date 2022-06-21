Украинские журналисты Чернов и Малолетка получили премию Freedom of Speech

Журналист Мстислав Чернов и фотожурналист-фрилансер Евгений Малолетка получили премию Freedom of Speech Award от Deutsche Welle. Новость сообщил Александр Ткаченко.

Министр культуры и информационной политики Ткаченко подчеркнул, что мир видит войну в Украине их глазами. Кроме того, министр поделился соответствующими фото.

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Чернова и Малолетку наградили во время первого дня Global Media Forum, который проходит в Бонне 20 – 21 июня.

Фото, показывающие миру войну в Украине / Фото из телеграм-канала Александра Ткаченко

Петер Лимбург – генеральный директор DW – подчеркнул, что этой премией отмечают исключительное мужество украинских журналистов в противостоянии пропаганде и фейкам.

Доработки Чернова и Малолетки трудно воспринимать, но что действительно причиняет боль, так это правда, которую они показывают: Россия напала на Украину и ее мирное население под выдуманным предлогом,

– заявил Лимбург.

В первый день полномасштабного вторжения России в Украину Чернов и Малолетка приехали в Мариуполь.

Там они находились до 15 марта. Тогда журналисты уехали после открытия гуманитарного коридора. В Мариуполе Чернов и Малолетка снимали разрушения, обстрелы города и то, как медики даже под огнем спасали людей.

Что рассказали журналисты

Чернов и Малолетка документировали похороны первых жертв. По словам журналистов, еще до 15 марта местные жители начали хоронить во дворах. В то же время это не было массовым.

Доступа к кладбищу не было. Малолетка рассказал, как вырыли ров "примерно 30 метров в длину и где-то 3 метра в глубину". Туда из больницы свозили погибших.

"Мы очень часто попадали на смерть детей, это сложно забыть. Все дети, которых привозили в больницу и которых мы снимали, – все они умерли. Это те дети, которые были у нас на кадрах – как 15-летние, так и трехмесячные младенцы ", – говорится в сообщении.

Малолетка отметил, что еще до 15 марта в городе была уничтожена вся инфраструктура. Российские оккупанты обстреливали больницы и пожарную станцию.

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