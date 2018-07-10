Украинские активисты провели акцию под посольством Хорватии в поддержку Вукоевича

Во вторник, 10 июля, украинские активисты собрались под посольством Хорватии с требованием не увольнять футболиста Огнена Вукоевича за лозунг "Слава Украине".

Об этом в прямом эфире рассказал журналист 24 канала.

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По его словам, под посольством Хорватии собрались представители корпуса национальной дружины и из Организации ветеранского братства.

Активисты отмечали, что лозунг "Слава Украине" не является экстремистским или фашистским заявлением, как пишут российские СМИ.

К активистам так и не вышли представители посольства Хорватии, вышел только охранник, который взял их письмо с требованием не наказывать футболистов.

Напомним, экс-игроки "Динамо" Огнен Вукоевич (входил в тренерский штаб сборной Хорватии) и Домагой Вида (сейчас играет за сборную Хорватии) после матча 1/4 финала Чемпионата мира-2018 против России выложили в Instagram видео, на котором звучат возгласы " Слава Украине!" и "Это победа за "Динамо" и Украину".



После этого, член тренерского штаба сборной Хорватии Огнен Вукоевич был уволен с должности и отчислен из делегации в России. Кроме того, за "неспортивное поведение" дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал экс-футболиста киевского "Динамо" на 15 тысяч швейцарских франков (это примерно 15 тысяч долларов США).