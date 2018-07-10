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22:57, 6 липня
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Українські активісти провели акцію під посольством Хорватії на підтримку Вукоєвіча

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У вівторок, 10 липня, українські активісти зібралися під посольством Хорватії з вимогою не звільняти футболіста Огнєна Вукоєвіча за гасло "Слава Україні".

Про це в прямому ефірі розповів журналіст 24 каналу.

Читайте також: "Слава Україні" від хорватів: Вукоєвіч прокоментував ситуацію

За його словами, під посольством Хорватії зібралися представники корпусу національної дружини та з Організації ветеранського братерства.

Активісти наголошували, що гасло "Слава Україні" не є екстремістською чи фашистською заявою, як пишуть російські ЗМІ.

До активістів так і не вийшли представники посольства Хорватії, вийшов лише охоронець, який узяв їхний лист з вимогою не карати футболістів.

Нагадаємо, екс-гравці "Динамо" Огнєн Вукоєвіч (входив до тренерського штабу збірної Хорватії) та Домагой Віда (зараз грає за збірну Хорватії) після матчу 1/4 фіналу Чемпіонату світу-2018 проти Росії виклали в Instagram відео, на якому лунають вигуки"Слава Україні!" та "Це перемога за "Динамо" та Україну".

Після цього, члена тренерського штабу збірної Хорватії Огнєна Вукоєвіча було звільнено з посади та відраховано з делегації у Росії. Окрім того, за "неспортивну поведінку" дисциплінарний комітет ФІФА оштрафував екс-футболіста київського "Динамо" на 15 тисяч швейцарських франків (це приблизно 15 тисяч доларів США).

Теги: Слава Україні: скандал з хорватськими футболістами Новини України Хорватія Динамо
Джерело: 24 канал
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