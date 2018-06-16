Украинские бойцы отличились новым успехом на Донбассе
Украинские военнослужащие приняли новую стратегическую высоту в районе оккупированной пророссийскими боевиками Горловки на Донбассе.
Об этом сообщил волонтер, боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев на своей странице в Facebook.
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"ВСУ стали еще ближе к Донецку: силы ООС приняли новую стратегическую высоту. Наши военные теперь получили возможность не только контролировать все подходы к вражескому опорному пункту, но и вести по нему фланговый перекрестный огонь", – отметил он.
Отметим, официального подтверждения штаба ООС о продвижении украинских военных под Горловкой пока не поступало.
Источник: 24 Канал
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