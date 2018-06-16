Українські бійці відзначилися новим успіхом на Донбасі
Українські військовослужбовці взяли нову стратегічну висоту в районі окупованої проросійськими бойовиками Горлівки на Донбасі.
Про це повідомив волонтер, боєць спецпідрозділу "Їжачок" Анатолій Токарєв на своїй сторінці в Facebook.
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"ЗСУ стали ще ближче до Донецька: сили ООС взяли нову стратегічну висоту. Наші військові тепер отримали можливість не тільки контролювати всі підходи до ворожого опорного пункту, а й вести по ньому фланговий перехресний вогонь", – зауважив він.
Зазначимо, офіційного підтвердження штабу ООС про просування українських військових під Горлівкою поки не надходило.
Джерело: 24 Канал
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