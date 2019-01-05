Украинские бойцы уничтожили двух оккупантов на Донбассе

4 января российские оккупационные войска трижды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В то же время, бойцам ВСУ удалось ликвидировать двух пророссийских боевиков.

Об этом говорится в сводке штаба ООС в Facebook.

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В частности, оккупанты прицельно обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный на Луганском направлении и дважды вблизи населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.

В ответ на такие провокации боевиков украинские военные применяли дежурные огневые средства.

За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений. По данным разведки, 4 января, двое оккупантов погибли и один получил ранения,

– добавили в штабе.

Также отмечается, что украинские бойцы продолжают надежно контролировать оккупантов на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.