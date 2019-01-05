09:33
5 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РОЖДЕСТВО ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Новая президент для России. Воскресение Сталина
      Вєсті Кремля
      14:45, 4 января
      Вести.UA. Жир: Скрытый "талант" Ляшко. Провальный стартап коммунистов
      Вєсті.UA
      17:33, 4 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РОЖДЕСТВО ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Украинские бойцы уничтожили двух оккупантов на Донбассе

      99 Читати новину українською
      Украинские военные уничтожили двух оккупантов на Донбассе
      Украинские военные уничтожили двух оккупантов на Донбассе / Фото из открытых источников

      4 января российские оккупационные войска трижды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В то же время, бойцам ВСУ удалось ликвидировать двух пророссийских боевиков.

      Об этом говорится в сводке штаба ООС в Facebook.

      Читайте также: Перемирие под свист пуль снайперов: бойцы ВСУ рассказали, как враг "держит их в тонусе"

      В частности, оккупанты прицельно обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный на Луганском направлении и дважды вблизи населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.

      В ответ на такие провокации боевиков украинские военные применяли дежурные огневые средства.

      За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений. По данным разведки, 4 января, двое оккупантов погибли и один получил ранения,
      – добавили в штабе.

      Также отмечается, что украинские бойцы продолжают надежно контролировать оккупантов на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.

       

      Теги: Новости Украины Оружие Жертвы Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пожежа у ТЦ, Північний поток-2 та світові санкції: чим ще запам'ятався 2018 рік для Росії
      сегодня , 09:00 Пожежа у ТЦ, Північний поток-2 та світові санкції: чим ще запам'ятався 2018 рік для Росії
      Віталій Дейнега 48
      Как украинский шахматный вундеркинд пошел в магистры по кибербезопасности
      4 января , 22:03 Как украинский шахматный вундеркинд пошел в магистры по кибербезопасности
      Іван Вербицький 209
      Инновации и надежность: огромные успехи производителей смартфонов Huawei
      2 января , 14:00 Инновации и надежность: огромные успехи производителей смартфонов Huawei
      Опасные подъемники: как избежать травм и какие права имеют туристы на зимних курортах
      4 января , 21:30 Опасные подъемники: как избежать травм и какие права имеют туристы на зимних курортах
      Світлана Попова 163
      Где, как и за сколько можно восстановить потерянный паспорт
      4 января , 19:01 Где, как и за сколько можно восстановить потерянный паспорт
      Ірина Поліщук 337
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук