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      Українські бійці знищили двох окупантів на Донбасі

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      Українські військові знищили двох окупантів на Донбасі
      Українські військові знищили двох окупантів на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      4 січня російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Водночас, бійцям ЗСУ вдалося ліквідувати двох проросійських бойовиків.

      Про це йдеться у зведенні штабу ООС в Facebook.

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      Зокрема, окупанти прицільно обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі хутора Вільний на Луганському напрямку та двічі поблизу населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку.

      У відповідь на такі провокації бойовиків українські військові застосовували чергові вогневі засоби.

      Протягом минулої доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не отримав поранень. За даними розвідки, 4 січня, двоє окупантів загинуло та один отримав поранення,
      – додали у штабі.

      Також наголошується, що українські бійці продовжують надійно контролювати окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.

       

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Зброя
      Джерело: 24 Канал
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