Українські бійці знищили двох окупантів на Донбасі

4 січня російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Водночас, бійцям ЗСУ вдалося ліквідувати двох проросійських бойовиків.

Про це йдеться у зведенні штабу ООС в Facebook.

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Зокрема, окупанти прицільно обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі хутора Вільний на Луганському напрямку та двічі поблизу населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку.

У відповідь на такі провокації бойовиків українські військові застосовували чергові вогневі засоби.

Протягом минулої доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не отримав поранень. За даними розвідки, 4 січня, двоє окупантів загинуло та один отримав поранення,

– додали у штабі.

Також наголошується, що українські бійці продовжують надійно контролювати окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.