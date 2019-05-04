Украинские бойцы жестко ответили на обстрелы боевиков на Донбассе: есть жертвы

3 мая оккупационные войска России 21 раз обстреляли позиции украинских защитников на Донбассе, в результате чего двое бойцов получили ранения. В то же время, военные дали жесткий ответ на обстрелы боевиков и уничтожили одного оккупанта.

Враг, обстреливая украинские позиции, девять раз применял запрещенное минскими договоренностями вооружение – 120-ти и 82-миллиметровые минометы.

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Оккупанты целые сутки били по украинским военным из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин пехоты.

В общем пророссийские боевики совершили вражеские обстрелы по силам ООС в районе населенных пунктов Новотроицкое, Марьинка, Березовое, Лебединское, Николаевка, Пищевик, Павлополь, Авдеевка, Новолуганское, Майорск, Шумы и Золотое-4.

Вследствии обстрелов двое военных Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки 3 мая одного оккупанта было уничтожено, еще четверо – ранены,

– добавили в штабе.

С начала суток, 4 мая, враг дважды обстрелял позиции украинских военных вблизи Лебединского и Марьинки.

Украинские бойцы продолжают надежно контролировать оккупантов на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.