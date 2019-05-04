Українські бійці жорстко відповіли на обстріли бойовиків на Донбасі: є жертви

3 травня окупаційні війська Росії 21 раз обстріляли позиції українських захисників на Донбасі, внаслідок чого двоє бійців отримали поранення. Водночас, військові дали жорстку відповідь на обстріли бойовиків і знищити одного окупанта.

Ворог, обстрілюючи українські позиції, дев'ять разів застосовував заборонене Мінськими домовленостями озброєння – 120-ти і 82-міліметрові міномети.

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Окупанти цілу добу гатили по українських військових з мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин піхоти.

Загалом проросійські бойовики здійснили ворожі обстріли по силах ООС в районі населених пунктів Новотроїцьке, Мар'їнка, Березове, Лебединське, Миколаївка, Пищевик, Павлопіль, Авдіївка, Новолуганське, Майорськ, Шуми і Золоте-4.

Внаслідок обстрілів двоє військових Об'єднаних сил отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 3 травня одного окупанта було знищено, ще чотирьох – поранено,

– додали у штабі.

З початку доби, 4 травня, ворог двічі обстріляв позиції українських військових поблизу Лебединського та Мар'їнки.

Українські бійці продовжують надійно контролювати окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.