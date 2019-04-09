Украинские депутаты поссорились из-за выборов на согласительном совете

Стартовала последняя парламентская неделя перед голосованием, а на согласительном совете состоялись свои избирательные дебаты. Кто из депутатов активно агитировал за своих кандидатов, а кто-то держал интригу относительно своего фаворита.

Согласительный совет начался со скандала между командами Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

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Депутат политической партии "Укроп" Виталий Куприй призвал коллег объединиться вокруг Зеленского, ибо, по его мнению, Порошенко хочет фальсифицировать выборы. Председательствующая Ирина Геращенко не дала ему высказаться, ведь это было бы нарушением регламента.

Мне очень жаль, что депутат, который претендует сегодня на новизну в украинской политике, начинает с хаоса и скандала,

– заявила заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.



Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко

После небольшого скандала в парламенте состоялись настоящие политические дебаты. В "Блоке Петра Порошенко" агитировали за действующего Президента Петра Порошенко и дискредитировали конкурента.

Впереди очень ответственный второй тур выборов, где украинцы должны определиться: Украина продолжит развитие в сторону ЕС или вернется к российской колонии. Это не игрушки, потому что мы выбираем главнокомандующего. Представьте, что решение о пуске ракет будут отдавать в состоянии наркотического опьянения,

– рассказал председатель фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов.

Юлия Тимошенко, которая на президентских выборах заняла третье место, выполняла роль арбитра. Она призвала всех политиков к примирению.

"Сейчас нужно не дать разделить наше общество на части и впасть в агрессию, ненависть, отчаяние", – заявила председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.



Юлия Тимошенко

В объединении "Самопомич" предлагали ввести закон, который не даст полной власти президенту. Они считают, что необходимо прописать его полномочия и ввести элементы контроля.

Нужно принять закон о президенте, где будут четко описаны его функциональные обязанности. А также должен быть внесен пункт ответственности президента, например, импичмент,

– рассказал председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк.

Политологи уже просчитывают кого политики поддержат во втором туре гонки:

• Юлия Тимошенко не выразила поддержку Владимиру Зеленскому, но продолжает систематически критиковать его конкурента Петра Порошенко.

• Юрий Бойко тоже пока не поддерживал ни одного из кандидатов, хоть политолог Алексей Минаков считает его поддержку токсичной для любого из кандидатов.

• Мягко выразил свою приверженность Зеленскому кандидат в президенты Анатолий Гриценко.