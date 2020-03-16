Украинские консульства временно прекратили выдавать визы

Все консульства в Украине временно не будут принимать граждан и выдавать визы. Решение приняли из-за объявления в Украине карантина для предотвращения распространения коронавируса.

Работу дипломатические учреждения временно прекратили 14 марта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

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Консульские зарубежные учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и Департамент консульской службы МИД Украины временно приостанавливают ведение приема граждан и выдачу виз,

– говорится в сообщении.

К этому прибегли, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В ведомстве добавили, что сообщат, когда консульства возобновят свою работу.

Основное о карантине в Украине

В Украине 12 марта объявили трехнедельный карантин – он будет действовать до 3 апреля.

В настоящее время закрыты все учебные заведения, отменены спортивные соревнования с участием зрителей.

Также запрещены массовые культурные, спортивные и развлекательные мероприятия с участием более 200 человек.

Украинцам рекомендуют по возможности работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.

Коротко о коронавирус в мире

По состоянию на 16 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 6 тысяч 518 человек. Общее количество зараженных – 169 тысяч 719 человек по всему миру. Есть и хорошие новости – выздоровели почти 78 тысяч человек.

13 марта в Украине от коронавируса умер первый человек – женщина из Радомышля. Кроме этого, есть еще два подтвержденных случая заболевания.

После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавируса в Италии. В стране зафиксировали 1 тысячу 809 смертей. В самом же Китае уровень заболеваемости пошел на спад.

До сих пор нет вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Кроме США, над ее разработкой работают в Китае.



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