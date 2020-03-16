Украинские консульства временно прекратили выдавать визы
Все консульства в Украине временно не будут принимать граждан и выдавать визы. Решение приняли из-за объявления в Украине карантина для предотвращения распространения коронавируса.
Работу дипломатические учреждения временно прекратили 14 марта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
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Консульские зарубежные учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и Департамент консульской службы МИД Украины временно приостанавливают ведение приема граждан и выдачу виз,
– говорится в сообщении.
К этому прибегли, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В ведомстве добавили, что сообщат, когда консульства возобновят свою работу.
Основное о карантине в Украине
- В Украине 12 марта объявили трехнедельный карантин – он будет действовать до 3 апреля.
- В настоящее время закрыты все учебные заведения, отменены спортивные соревнования с участием зрителей.
- Также запрещены массовые культурные, спортивные и развлекательные мероприятия с участием более 200 человек.
- Украинцам рекомендуют по возможности работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.
Коротко о коронавирус в мире
- По состоянию на 16 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 6 тысяч 518 человек. Общее количество зараженных – 169 тысяч 719 человек по всему миру. Есть и хорошие новости – выздоровели почти 78 тысяч человек.
- 13 марта в Украине от коронавируса умер первый человек – женщина из Радомышля. Кроме этого, есть еще два подтвержденных случая заболевания.
- После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавируса в Италии. В стране зафиксировали 1 тысячу 809 смертей. В самом же Китае уровень заболеваемости пошел на спад.
- До сих пор нет вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Кроме США, над ее разработкой работают в Китае.
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