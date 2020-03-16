Українські консульства тимчасово припинили видавати візи
Усі консульства в Україні тимчасово не прийматимуть громадян та не видаватимуть візи. Рішення прийняли через оголошення в Україні карантину для запобігання поширенню коронавірусу.
Роботу дипломатичні установи тимчасово припинили 14 березня. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.
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Консульські закордонні установи, консульські відділи в міжнародних пунктах пропуску та Департамент консульської служби МЗС України тимчасово призупиняють ведення прийому громадян та видачу віз,
– йдеться в повідомленні.
До цього вдалися, щоб запобігти поширенню коронавірусу. У відомстві додали, що повідомлять, коли консульства відновлять свою роботу.
Основне про карантин в Україні
- В Україні 12 березня оголосили тритижневий карантин – він триватиме до 3 квітня.
- На цей час закриті усі навчальні заклади, скасовані спортивні змагання за участі глядачів.
- Також заборонені масові культурні, спортивні та розважальні заходи за участю понад 200 людей.
- Українцям рекомендують за можливості працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.
Коротко про коронавірус у світі
- Станом на 16 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 6 тисяч 518 людей. Загальна кількість заражених – 169 тисяч 719 людей по всьому світу. Є й хороші новини – одужали майже 78 тисяч людей.
- 13 березня в Україні від коронавірусу померла перша людина – жінка з Радомишля. Окрім цього, є ще два підтверджених випадки захворювання.
- Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом в Італії. У країні зафіксували 1 тисячу 809 смертей. У самому ж Китаї рівень захворюваності пішов на спад.
- Досі немає вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Окрім США, над її розробкою працюють у Китаї.
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