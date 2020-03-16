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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ
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      Українські консульства тимчасово припинили видавати візи

      -
      Українські консульства тимчасово припинили видавати візи / tsn.ua

      Усі консульства в Україні тимчасово не прийматимуть громадян та не видаватимуть візи. Рішення прийняли через оголошення в Україні карантину для запобігання поширенню коронавірусу.

      Роботу дипломатичні установи тимчасово припинили 14 березня. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

      Зверніть увагу У Шарм-ель-Шейх вилітає український консул: координуватиме допомогу туристам на місці

      Консульські закордонні установи, консульські відділи в міжнародних пунктах пропуску та Департамент консульської служби МЗС України тимчасово призупиняють ведення прийому громадян та видачу віз,
      – йдеться в повідомленні.

      До цього вдалися, щоб запобігти поширенню коронавірусу. У відомстві додали, що повідомлять, коли консульства відновлять свою роботу.

      Основне про карантин в Україні

      • В Україні 12 березня оголосили тритижневий карантин – він триватиме до 3 квітня.
      • На цей час закриті усі навчальні заклади, скасовані спортивні змагання за участі глядачів.
      • Також заборонені масові культурні, спортивні та розважальні заходи за участю понад 200 людей.
      • Українцям рекомендують за можливості працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.

      Коротко про коронавірус у світі

      • Станом на 16 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 6 тисяч 518 людей. Загальна кількість заражених – 169 тисяч 719 людей по всьому світу. Є й хороші новини – одужали майже 78 тисяч людей.
      • 13 березня в Україні від коронавірусу померла перша людина – жінка з Радомишля. Окрім цього, є ще два підтверджених випадки захворювання.
      • Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом в Італії. У країні зафіксували 1 тисячу 809 смертей. У самому ж Китаї рівень захворюваності пішов на спад.
      • Досі немає вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Окрім США, над її розробкою працюють у Китаї.

      Прості правила гігієни про коронавірусі
      Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу 

      Скільки українців хворі на коронавірус за кордоном: дані МЗС
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Подорожі МЗС України Новини політики
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