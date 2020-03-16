Українські консульства тимчасово припинили видавати візи

Усі консульства в Україні тимчасово не прийматимуть громадян та не видаватимуть візи. Рішення прийняли через оголошення в Україні карантину для запобігання поширенню коронавірусу.

Роботу дипломатичні установи тимчасово припинили 14 березня. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

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Консульські закордонні установи, консульські відділи в міжнародних пунктах пропуску та Департамент консульської служби МЗС України тимчасово призупиняють ведення прийому громадян та видачу віз,

– йдеться в повідомленні.

До цього вдалися, щоб запобігти поширенню коронавірусу. У відомстві додали, що повідомлять, коли консульства відновлять свою роботу.

Основне про карантин в Україні

В Україні 12 березня оголосили тритижневий карантин – він триватиме до 3 квітня.

На цей час закриті усі навчальні заклади, скасовані спортивні змагання за участі глядачів.

Також заборонені масові культурні, спортивні та розважальні заходи за участю понад 200 людей.

Українцям рекомендують за можливості працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.

Коротко про коронавірус у світі

Станом на 16 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 6 тисяч 518 людей. Загальна кількість заражених – 169 тисяч 719 людей по всьому світу. Є й хороші новини – одужали майже 78 тисяч людей.

13 березня в Україні від коронавірусу померла перша людина – жінка з Радомишля. Окрім цього, є ще два підтверджених випадки захворювання.

Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом в Італії. У країні зафіксували 1 тисячу 809 смертей. У самому ж Китаї рівень захворюваності пішов на спад.

Досі немає вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Окрім США, над її розробкою працюють у Китаї.



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