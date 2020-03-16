У Шарм-ель-Шейх вилітає український консул: координуватиме допомогу туристам на місці

Український консул вилітає у Шарм-ель-Шейх. Він на місці координуватиме допомогу українським туристам, які опинилися у вимушеному карантині в одному з готелів курорту.

Міністра закордонних справ Дмитро Кулеби дав Послу України в Єгипті доручення мобілізувати всі ресурси, щоб допомогти українським туристам. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

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Негайні кроки для допомоги нашим громадянам у Єгипті. 16 березня консул вилітає в Шарм-ель-Шейх і перебуватиме там на місці для постійного надання допомоги українцям,

– заявив Кулеба.

Крім того, у Києві в центральному апараті МЗС створюють спеціальну групу оперативного реагування. Вона надаватиме всю необхідну допомогу посольству України в Єгипті.

Українці на карантині в Єгипті: основне

У двох готелях Шарм-ель-Шейху відпочивали 730 українців. В одному з них виявили двох людей з коронавірусом. Після цього готелі закрили на карантин.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що серед українців, які перебувають на карантині в Єгипті, немає хворих коронавірусом.

Усі відпочивальники стали заручниками ситуації на 14 днів. Після закінчення цього терміну українцям зроблять експрес-тести та перевірять на наявність Covid-19. Якщо результати будуть негативними, вони повернуться додому.

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