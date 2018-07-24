Украинские мастера покоряют мир создавая трехместные самолеты

Александр Шостак был одним из тех, кто разрабатывал украинский интернет. В начале 2010-х годов предприниматель сделал шаг в неизвестность, создав личное Авиаконструкторское бюро.

Об этом сообщает UA:TV.

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В создании авиаконструкторского бюро Шостаку помогает главный конструктор Владимир Киреев. Украинская машина уже покоряет мировой рынок. Небольшой украинский завод создает легкие двух- и трехместные самолеты по западным стандартам. Украинцы предложили оригинальные разработки, которые легли в основу корпуса, лопастей и шасси.

Такие самолеты делают в нескольких странах. Это конструктивно очень сложная техника,

– отметил основатель конструкторского бюро Александр Шостак.

По его словам, наличие в нашей стране изобретателей и предприятий, занимающихся авиаконструкциями, свидетельствует о хорошем уровне подготовки страны. Маленький завод может производить до 12 машин в год, но уже готовится к расширению.

Трехместный самолет

"У нас на предприятии работает очень много молодых ребят: и среди конструкторов, и среди инженеров. Они предлагают очень хорошие идеи, и приятно, что в нашей стране продолжают рождаться люди с этой авиационной искрой, что не угасает в Украине талант создавать что-то новое" – сказал Шостак.