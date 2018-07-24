Українські майстри підкорюють світ створюючи тримісні літаки

Олександр Шостак був одним із тих, хто розробляв український інтернет. На початку 2010-х років підприємець зробив крок у невідомість, створивши приватне авіаконструкторське бюро.

Про це повідомляє UA:TV.

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У створенні авіаконструкторського бюро Шостаку допомагає головний конструктор Володимир Кірєєв. Українська машина вже підкорює світовий ринок. Невеликий український завод створює легкі дво- та тримісні літаки за західними стандартами. Українці запропонували оригінальні розробки, які лягли в основу корпусу, лопатей і шасі.

Такі літаки роблять у декількох країнах. Це конструктивно дуже складна техніка,

– зазначив засновник конструкторського бюро Олександр Шостак.

За його словами, наявність у нашій країні винахідників і підприємств, які займаються авіаконструкціями, свідчить про хороший рівень підготовки країни. Маленький завод може виробляти до 12 машин на рік, але вже готується до розширення.



Тримісний літак

"У нас на підприємстві працює дуже багато молодих хлопців: і серед конструкторів, і серед інженерів. Вони пропонують дуже хороші ідеї, і приємно, що в нашій країні продовжують народжуватися люди з цією авіаційною іскрою, що не згасає в Україні талант створювати щось нове”, – сказав Шостак.