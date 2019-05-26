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      Украинские миротворцы: какую задачу выполняли в Конго

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      Не один месяц украинские голубые каски находились в неспокойной африканской стране, жителей которой держат в страхе боевики. И вот они наконец вернулись во Львов.

      Украинских миротворцев в Конго родные не видели 210 дней. И вот наконец украинский борт приземлился в аэропорту Львова.

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      Эта ротация украинского миротворческого отряда показалась чуть ли не самой горячей за все время пребывания наших военных в Конго. В конце прошлого года там проходила операция по уничтожению боевиков с привлечением всего контингента ООН под названием "Скорпион".

      Українські миротворці
      Уничтожение боевиков

      Украинский 18 вертолетный отряд, который выполняет миссию в Конго и является основной ударной силой голубых касок с неба. Более ста раз атаковали боевиков, оттесняя их вглубь джунглей. Однажды даже пришлось спасать собратьев из контингента Танзании, которых враг окружил на земле.

      Нам пришлось эвакуировать раненого танзанийского миротворца прямо с поля боя,
      – рассказал офицер ВСУ Андрей Остапюк.

      Наши миротворцы выполнили задачу, вовремя доставили раненого в госпиталь и разблокировали танзанийских миротворцев. Еще нанесли боевикам значительные потери. Командир миротворческой миссии ООН назвал украинцев – жалом миссии в Конго.

      Несмотря на то, что миротворцы воюют с различными бандами в Конго, не имеющими мощного оружия, украинские военные не могут чувствовать себя в небе вполне безопасно.

      Боевики АДФ совершили обстрел украинских вертолетов из стрелкового оружия, однако благодаря профессионализму украинских пилотов личный состав не пострадал,
      – пояснил заместитель командира 18 вертолетного отряда ВСУ Максим Самиленко.

      АДФ – одна из многочисленных группировок боевиков, всего подобных банд не менее пяти. Они терроризируют местное население, убивают обычных людей на этнической и религиозной основе.

      "Они активно используют детей, как шпионов, рекрутеров, иногда даже бойцов", – добавил офицер ВСУ Андрей Остапюк.

      Українці миротворці в Конго
      Украинцы миротворцы в Конго

      Украинские миротворцы выполняют задачи в Конго с 2012 года, всего наш контингент насчитывает 250 солдат и офицеров. У многих наших военных за плечами опыт войны на Донбассе. Но участие в таких миссиях – это престиж для армии. Кроме него Украина получит немалые вливания в бюджет.

      Например, за звено Ми-24 возмещение реализуется в виде фиксированной арендной ставки, которая равна миллиону долларов ежемесячно,
      – рассказал офицер ВСУ Андрей Остапюк.

      Украинские военные не знают, сколько еще будут участвовать в миротворческой миссии в Конго. Но уверяют, что будут до тех пор, пока они нужны и до полной стабилизации ситуации в стране.

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      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины Конго Вооруженные силы Украины Миротворец
      Источник: 24 канал
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