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      Українські миротворці: яке завдання виконували в Конго

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      Не один місяць українські блакитні шоломи перебували в неспокійній африканській країні, жителів якої тримають у страху бойовики. І от вони нарешті повернулися до Львова.

      Українських миротворців в Конго рідні не бачили 210 днів. І ось нарешті український борт приземлився в аеропорту Львова.

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      Ця ротація українського миротворчого загону видалась чи не найгарячішою за весь час перебування наших військових у Конго. Наприкінці минулого року там проходила операція по знищенню бойовиків із залученням всього контингенту ООН під назвою "Скорпіон".

      Українські миротворці
      Знищення бойовиків

      Український 18 вертолітний загін, який виконує місію у Конго і є основною ударною силою блакитних шоломів з неба. Понад сто разів атакували бойовиків, відтіснявши їх вглиб джунглів. Одного разу навіть довелось рятувати побратимів із контингенту Танзанії, яких ворог оточив на землі.

      Нам довелось евакуйовувати пораненого танзанійського миротворця прямо з поля бою,
      – розповів офіцер ЗСУ Андрій Остапюк.

      Наші миротворці виконали завдання, вчасно доправили пораненого до шпиталю та розблокували танзанійських миротворців. Ще й завдали бойовикам значних втрат. Командир миротворчої місії ООН назвав українців – жалом місії в Конго.

      Попри те, що миротворці воюють із різними бандами в Конго, які не мають потужної зброї, українські військові не можуть почувати себе в небі цілком безпечно.

      Бойовики АДФ здійснили обстріл українських гелікоптерів зі стрілецької зброї, проте завдяки професійності українських пілотів особовий склад не постраждав,
      – пояснив заступник командира 18 вертолітного загону ЗСУ Максим Саміленко.

      АДФ – одне з найчисельніших угруповань бойовиків, всього подібних банд щонайменше п’ять. Вони тероризують місцеве населення, вбивають звичайних людей на етнічній та релігійній підставі.

      "Вони активно використовують дітей, як шпигунів, рекрутерів, інколи навіть бійців", – додав офіцер ЗСУ Андрій Остапюк.

      Українці миротворці в Конго
      Українці миротворці в Конго

      Українські миротворці виконують завдання у Конго із 2012 року, всього наш контингент налічує 250 солдатів та офіцерів. У багатьох наших військових за плечима досвід війни на Донбасі. Та участь у таких місіях – це престиж для армії. Окрім нього Україна отримає чималі вливання в бюджет.

      Наприклад, за ланку МІ-24 відшкодування реалізовується у вигляді фіксованої орендної ставки, яка рівна мільйону доларів щомісяця,
      – розповів офіцер ЗСУ Андрій Остапюк.

      Українські військові не знають, скільки ще братимуть участь у миротворчій місії в Конго. Але запевняють, що будуть доти, доки вони потрібні та до повної стабілізації ситуації у країні.

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      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Конго Миротворець Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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