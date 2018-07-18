Украинские моряки вернулись домой после полугодового плена

6 месяцев наши моряки провели на судне в порту Шарджа в Эмиратах, не выходя на сушу. Мужчины заявляли, что у них забрали документы и не выплачивали зарплату с февраля 2018 года. Благодаря усилиям украинского консульства в ОАЭ, а также отечественного Профсоюза моряков, судовладелец все же выплатил украинцам все причитающиеся деньги.

Об этом сообщает MFA of Ukraine.

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Судовладелец также оплатил морякам билеты до Одессы, куда они и прибыли во вторник, 17 июля. Еще двое моряков пока остаются на корабле, поскольку их контракт действителен до конца июля.

Епопея з ліквідації заборгованості перед 4 українцями-членами екіпажу судна Gulf Pearl завершена. Скоординованими діями консула забезпечено виплату зарплати українським морякам та їхнє повернення до України. pic.twitter.com/krvJLvAVjw — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 18 липня 2018 р.

Работодатель обещает рассчитаться с моряками после окончания действия договора. В Профсоюзе говорят, чтобы не попасть в подобную передрягу, морякам стоит внимательно проверять условия контракта, который им предлагают.