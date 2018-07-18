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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Українські моряки повернулися додому після піврічного полону

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Судно Gulf Pearl
Судно Gulf Pearl / www.marinetraffic.com

6 місяців наші моряки провели на судні у порту Шарджа в Еміратах, не виходячи на сушу. Чоловіки заявляли, що в них забрали документи і не виплачували зарплатню з лютого 2018 року. Завдяки зусиллям українського консульства в ОАЕ, а також вітчизняного Профсоюзу моряків, судновласник таки виплатив українцям всі належні гроші.

Про це повідомляє MFA of Ukraine.

Судновласник також оплатив морякам квитки до Одеси, куди вони і прибули у вівторок, 17 липня. Ще двоє моряків поки залишаються на кораблі, оскільки їхній контракт дійсний до кінця липня.

Роботодавець обіцяє розрахуватися з моряками після закінчення дії договору. У Профсоюзі кажуть, аби не потрапити у подібну халепу, морякам варто уважно перевіряти умови контракту, який їм пропонують.

Теги: Новини України ОАЕ заручники
Джерело: 24 Канал
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