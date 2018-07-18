Українські моряки повернулися додому після піврічного полону

6 місяців наші моряки провели на судні у порту Шарджа в Еміратах, не виходячи на сушу. Чоловіки заявляли, що в них забрали документи і не виплачували зарплатню з лютого 2018 року. Завдяки зусиллям українського консульства в ОАЕ, а також вітчизняного Профсоюзу моряків, судновласник таки виплатив українцям всі належні гроші.

Про це повідомляє MFA of Ukraine.

Судновласник також оплатив морякам квитки до Одеси, куди вони і прибули у вівторок, 17 липня. Ще двоє моряків поки залишаються на кораблі, оскільки їхній контракт дійсний до кінця липня.

Епопея з ліквідації заборгованості перед 4 українцями-членами екіпажу судна Gulf Pearl завершена. Скоординованими діями консула забезпечено виплату зарплати українським морякам та їхнє повернення до України. pic.twitter.com/krvJLvAVjw — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 18 липня 2018 р.

Роботодавець обіцяє розрахуватися з моряками після закінчення дії договору. У Профсоюзі кажуть, аби не потрапити у подібну халепу, морякам варто уважно перевіряти умови контракту, який їм пропонують.