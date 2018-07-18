Українські моряки повернулися додому після піврічного полону
6 місяців наші моряки провели на судні у порту Шарджа в Еміратах, не виходячи на сушу. Чоловіки заявляли, що в них забрали документи і не виплачували зарплатню з лютого 2018 року. Завдяки зусиллям українського консульства в ОАЕ, а також вітчизняного Профсоюзу моряків, судновласник таки виплатив українцям всі належні гроші.
Про це повідомляє MFA of Ukraine.
Читайте також: "Вова мене не так зрозуміє", – мама Балуха пояснила, чому не проситиме для сина помилування
Судновласник також оплатив морякам квитки до Одеси, куди вони і прибули у вівторок, 17 липня. Ще двоє моряків поки залишаються на кораблі, оскільки їхній контракт дійсний до кінця липня.
Роботодавець обіцяє розрахуватися з моряками після закінчення дії договору. У Профсоюзі кажуть, аби не потрапити у подібну халепу, морякам варто уважно перевіряти умови контракту, який їм пропонують.