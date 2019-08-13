Украинские паспорта россиянам: эксперты в сети массово возмущаются указом Зеленского

Иностранцам, воевавшим на стороне Украины с Россией будет легче получить украинское гражданство. Отныне его будут предоставлять по упрощенной процедуре. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Чем вызвал большое возмущение у пользователей соцсетей. Чего опасаются активисты и военные и не превратится ли упрощенная процедура на банальное отсутствие контроля – расскажем далее.

В начале лета возле Администрации Президента добровольцы громко требовали упростить им выдачу украинских паспортов. И, похоже, украинская власть их услышала. Президент поручил разработать законопроекты, которые упростят процесс получения паспортов с трезубцем не только тем, кто воевал за Украину, но и политическим беженцам из России. Соответствующий указ уже опубликовали на сайте главы государства.

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Соавтор ныне действующего Закона о гражданстве Роман Бессмертный не понимает в чем необходимость нововведения. Даже если это ответ на политику агрессора на оккупированных территориях. Напомним, что только за последние три года Путиным выданы шесть указов об облегчении процедуры выдачи паспортов украинцам. За эти годы только 20 тысяч из миллионов получили паспорт РФ.

Указ, который упрощает предоставление украинского гражданства россиянам, вызвал волну возмущения украинцев в соцсетях. Мол, решение опасно для страны. Такого же мнения волонтер, который прошел войну на Донбассе, Мирослав Гай. Он беспокоится из-за возможности массового проникновения в Украину замаскированных диверсантов.

Сейчас у нас появятся сотни беженцев призывного возраста, с прекрасными физическими данными, из разных республик бывшего Советского Союза. Они, кроме защитников Украины, иностранцам, что хорошо, еще и политическим беженцам из РФ дают приют, что плохо,

– написал Гай в Facebook.

Зачем предоставлять украинское гражданство политическим беженцам не понимает и бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягуней. Однако он подчеркнул, что откровенных украинофобов в Украину точно никто не пропустит, поэтому надо больше доверять СБУ и успокоиться.



Эксперты в сети массово возмущаются указом Зеленского

Между тем сотни иностранцев планируют воспользоваться упрощенным режимом получения украинского гражданства. Среди них и российская общественная активистка Ирина Белачеу. Она сбежала из России в Украину три года назад из-за политических преследований.

За последние два месяца паспорта с трезубцем уже получили более 20 иностранцев, воевавших на стороне Украины. А вот с появлением упрощенной процедуры их количество будет стремительно расти – это уже можно спрогнозировать точно.

Кому еще Зеленский хочет упростить получение гражданства Украины?

Власти рассматривают возможность предоставления этническим украинцам, которые живут за рубежом, второго гражданства – Украины. Также получить украинский паспорт по упрощенной процедуре смогут люди, права и свободы которых нарушают в их странах. Соответствующий механизм уже начало разрабатывать Министерство иностранных дел.