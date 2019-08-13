Українські паспорти росіянам: експерти у мережі масово обурюються указом Зеленського

Іноземцям, які воювали на боці України з Росією буде легше отримати українське громадянство. Відтепер його надаватимуть за спрощеною процедурою. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Чим викликав неабияке обурення у користувачів соцмереж. Чого побоюються активісти та військові та чи не перетвориться спрощена процедура на банальну відсутність контролю – розповімо далі.

На початку літа біля Адміністрації Президента добровольці гучно вимагали спростити їм видачу українських паспортів. І, схоже, українська влада їх почула. Президент доручив розробити законопроекти, які спростять процес отримання паспортів з тризубом не лише тим, хто воював за Україну, а й політичним біженцям з Росії. Відповідний указ вже опублікували на сайті глави держави.

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Співавтор нині чинного Закону про громадянство Роман Безсмертний не розуміє у чому необхідність нововведення. Навіть, якщо це відповідь на політику агресора на окупованих територіях. Нагадаємо, що лише за останні три роки Путіним видано шість указів про полегшення процедури видачі паспортів українцям. За ці роки лише 20 тисяч із мільйонів отримали паспорт РФ.

Указ, який спрощує надання українського громадянства росіянам, викликав хвилю обурення українців в соцмережах. Мовляв, рішення є небезпечним для країни. Такої ж думки волонтер, який пройшов війну на Донбасі, Мирослав Гай. Він непокоїться через можливість масового проникнення в Україну замаскованих диверсантів.

Зараз у нас з'являться сотні біженців призовного віку, з чудовими фізичними даними, з різних республік колишнього Радянського Союзу. Вони, окрім захисників України, іноземцям, що добре, ще й політичним біженцям з РФ дають притулок, що погано,

– написав Гай у Facebook.

Навіщо надавати українське громадянство політичним біженцям не розуміє і колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. Однак він підкреслив, що відвертих українофобів в Україну точно ніхто не пропустить, тож треба більше довіряти СБУ і заспокоїтися.



Експерти у мережі масово обурюються указом Зеленського

Тим часом сотні іноземців планують скористатися спрощеним режимом отримання українського громадянства. Серед них і російська громадська активістка Ірина Белачеу. Вона втекла з Росії до України три роки тому через політичні переслідування.

За останні два місяці паспорти з тризубом вже отримали понад 20 іноземців, які воювали на боці України. А от з появою спрощеної процедури їх кількість стрімко зростатиме – це вже можна спрогнозувати напевне.

Кому ще Зеленський хоче спростити отримання громадянства України?Влада розглядає можливість надання етнічним українцям, що живуть за кордоном, другого громадянства – України. Також отримати український паспорт за спрощеною процедурою зможуть люди, права і свободи яких порушують в їх країнах. Відповідний механізм вже почало розробляти Міністерство закордонних справ.