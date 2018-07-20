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Украинские певцы стали героями эротической серии мини-игрушек: фото

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Франковец Богдан Савлюк представил коллекцию игрушек для взрослых из серии "Сердцееды 18+". В ней 9 фигурок из полимерной глины, которые очень напоминают украинских певцов. Среди них и мэтры эстрады, и современные секс-символы.

Каждая из 9-ти фигурок Богдана Савлюка имеет уникальное описание.

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"Покровитель вина и волчиц, бог града и молний, кавалер ордена Нино" – именно такими словами автор описал мини-копию главного секс-символа украинского шоу-бизнеса Олега Винника.

Українські співаки стали героями еротичної серії міні-іграшок
Украинские певцы стали героями эротической серии мини-игрушек

Фигурка один в один похожа на артиста, впрочем Богдан Савлюк шутливо подчеркивает – все персонажи вымышленные, а любое сходство с реальными людьми – случайно. Хотя на создание коллекции его вдохновило творчество титанов украинской эстрады.

Недавно познакомился с одной интересной девочкой. Кроме всех ее добродетелей, она еще и любит Виктора Павлика, тоже заказывала. Я посмеялся, но где-то через определенное время подумал и написал пост, кого вы знаете, друзья, кроме Иво Бобула, Гиги, в таком репертуаре. И люди написали,
– рассказал автор игрушек.

Автор іграшок наголошує, що всі персонажі вигадані
Автор игрушек отмечает, что все персонажи вымышленные

К изготовлению откровенных фигурок автора подтолкнул скандал с выступлением группы "Хамерман уничтожает вирусы" во время фестиваля Порто Франко в Киеве. Тогда многие возмутились из-за обнаженных артистов на фестивале.

Апогеем стал этот конфликт во дворце Потоцких. Одни все хотят святить, вторые хотят везде раздеваться. Такие две крайности. Собственно, в этой коллекции их соединил. Фактически, эти тенденции дали толчок для этой коллекции,
– добавил Богдан.

Поклонники творчества Богдана Савлюк уже оценили новую серию. Впрочем, признаются, выделить кого-то одного из коллекции "сердцееда" довольно сложно. А пока автор ищет певца для десятой фигурки, уже рассуждает о новой серии – символических куклах вуду в виде украинских политиков.

Теги: Новости Украины Курьезные новости Олег Винник
Источник: 24 канал
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